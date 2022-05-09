التعادل السلبي يخيم على مؤجلة الصقور وأمانة بغداد

2022/05/09 | 18:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..خيم التعادل السلبي من دون أهداف، على نتيجة مباراة أمانة بغداد والقوة الجوية في الدوري الممتاز بكرة القدم.وأقيمت المباراة على ملعب بغداد ضمن منافسات الاسبوع الـ26 من البطولة.وبهذا التعادل وصل الصقور إلى النقطة 52 في المركز الرابع، بينما وصل بغداد إلى النقطة 35 في المركز الثالث عشر.وتأجلت هذه المواجهة عن […]

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