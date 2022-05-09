2022/05/09 | 18:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، الفنان التشكيلي سعدي الكعبي.وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الكاظمي رحب بالفنان الكعبي، وأشاد بعطائه الفني الكبير"، مبيناً أن "العراق يفخر بأبنائه المبدعين".وأكد إن "من واجب الدولة رعايتهم والحفاظ على منجزهم الإبداعي من أجل تعزيز المسيرة الفنية والثقافية في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستقبل الفنان التشكيلي سعدي الكعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يستقبل الفنان التشكيلي سعدي الكعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).