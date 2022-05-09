(بغداد اليوم) تفصح عن إجراءات تكشفها المنتجات النفطية لتقليل تهريب البنزين

2022/05/09 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت شركة المنتوجات النفطية، اليوم الاثنين، عن مضيها بقوة لمكافحة تهريب البنزين بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية لغرض ضبط عمليات التهريب.

وقال معاون مدير عام الشركة إحسان موسى في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "الشركة لديها برنامج مراقبة الحوضيات التي تنقل الوقود وبتالي الإجراءات مستمرة لمكافحة اي تهريب".

وأضاف ان "مهمة الاجهزة الأمنية هي الأساس بالقبض وضبط عمليات التهريب كون وزارة النفط هي وزارة مدنية وليست أمنية للقيام بواجبات الأمن بشأن التهريب للمشتقات"، مشيرا الى ان "دور الاجهزة الامنية مهم وهناك تعاون واجتماعات عقدت سابقا مع الجهات ذات العلاقة بينها المخابرات والاستخبارات الذين لهم دور أمني إيجابي مهم بهذا الشأن".

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