نصر الله: المطالبون بإلغاء المقاومة ونزع سلاحها يتجاهلون إنجازاتها الوطنية

2022/05/09 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بيروت

عدّ الامين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله، اليوم الاثنين، ان من يدعو الى نزع سلاح المقاومة يجهل ما عاشه الجنوب منذ تأسيس الكيان الاسرائيلي.

وقال نصر الله، في مهرجان انتخابي ، ان " بعض السياسيين لا ينظرون إلى إسرائيل على أنها عدو وأن لها أطماع في مياه وغاز لبنان، حيث لجأ اهالي الجنوب الى خيار المقاومة نتيجة تخلي الدول العربية والحكومات اللبنانية عنهم".

ودعا الى " ازالة اسرائيل من الوجود لانها عنصر عدواني ووجودها يخالف المسيرة الانسانية، وان القدس هي جزء من عقيدتنا وديننا الذي لن نتخلى عنه".

وتابع، ان "المطالبون بالغاء المقاومة ونزع سلاحها يتجاهلون انجازاتها الوطنية، اذ ان من يحمي لبنان الان المقاومة لانها تصنع معادلة الردع".

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