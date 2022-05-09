التعادل السلبي يخيم على مباراة الصقور والأمانة ضمن الدوري الممتاز

2022/05/09 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادخيم التعادل السلبي على مباراة الجوية ونادي الأمانة، اليوم الاثنين، ضمن الدوري الممتاز.

وانتهت المباراة المؤجلة التي جمعت فريق القوة الجوية وامانة بغداد بالتعادل السلبي ضمن الجولة 26 من الدوري الممتاز.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم اجل، في 28 نيسان، مباراة القوة الجوية وامانة بغداد الى التاسع من أيار.

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