شاهد ما حدث لمدرسة أوكرانية ضربتها غارة جوية روسية

2022/05/09 | 18:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرصد الزميل سام كيلي، مراسل شبكة CNN من منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا، ما حدث بعد وقوع غارة جوية روسية عنيفة استهدفت مدرسة في منطقة بيلوهوريفكا، حيث قال مسؤول إن المدرسة كانت تُستخدم كمأوى للمدنيين تعرضت لضربات جوية روسية أسفرت عن مقتل وفقدان العشرات وتخشى السلطات المحلية وفاة نحو 60 شخصًا جراء ذلك.

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