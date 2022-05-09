الكاظمي: قضاء سنجار يحظى باهتمام استثنائي في خطط الحكومة

2022/05/09 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية تثبيت الاستقرار وتدعيم جوانب سير الحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي والاجتماعي لأهالي قضاء سنجار، وتفويت الفرصة على فلول الإرهاب.

وقال الكاظمي خلال استقباله عددا من أهالي سنجار التابع لمحافظة نينوى، إن قضاء سنجار يحظى باهتمام استثنائي في خطط الحكومة، وأضاف أن الاتفاق الذي سبق أن عقد في سنجار هدفه أن تبقى الدولة العراقية هي الوجود الوحيد والحاضر هناك، ولا بد من دعم الأهالي للخطط الأمنية ومعالجة الأخطاء التي حصلت في السابق.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بالإسراع في إتمام إجراءات تأسيس صندوق إعمار سنجار، وإدراج تعيين عدد من أبناء القضاء في سلك الأجهزة الأمنية ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية المقبلة.

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