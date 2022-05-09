هاتف منفذ تفجير الموصل يكشف مخططات داعش

2022/05/09 | 18:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التنظيم مستمر بكسب أعضاء جدد غير مطلوبين للجهات الأمنية.

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