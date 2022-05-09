الساعدي: العلاقة بين الأجهزة الأمنية في المركز والإقليم وصلت لمراحل متقدمة

2022/05/09 | 19:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الإثنين، أن العلاقات بين أجهزة الأمن في المركز والأقليم تسير في مسارها الصحيح ووصلت إلى مراحل متقدمة جدا من الثقة المتبادلة بين الطرفين.وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة عقد صباح اليوم الأثنين مؤتمر "أخاء وطن" في مقر جهاز مكافحة الإرهاب والذي شارك فيه كبار قيادات الأجهزة الأمنية الاستخبارية العراقية مع قادة التحالف الدولي في العراق بالاضافة لأسايش ومكافحة إرهاب محافظتي أربيل والسليمانية في أقليم كردستان العراق".وأضاف، أن "المؤتمر ابتدأ بكلمة للساعدي رحب وشكر فيها الحاضرين على مشاركتهم في هذا المؤتمر والذي وصفه بأنه "خطوة فعالة" لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين أجهزة الأمن في حكومة المركز والأقليم"، مؤكدا أن "العلاقات تسير في مسارها الصحيح ووصلت إلى مراحل متقدمة جدا من الثقة المتبادلة بين الطرفين".وأشار القادة الحاضرون، بحسب البيان، إلى "دور جهاز مكافحة الإرهاب في بناء وتطوير العلاقات بين الأجهزة الأمنية"، مشيدين بالوقت ذاته بهذه الخطوات التي عدوها من الأساسيات التي تدعم جهود مكافحة داعش وتدعيم الاستقرار في المنطقة".وتابع، "استعرض المؤتمر سير العمليات العسكرية والجهد الاستخباري حيث أكد الحاضرون عزمهم تنفيذ عمليات مشتركة بين جهاز مكافحة الإرهاب وأجهزة أمن أقليم كردستان لمنع فلول الإرهابيين من التسلل، وقطع كافة طرقهم ومحاولاتهم لايجاد موطئ قدم لهم في الأراضي العراقية".وذكر أنه "تمت مناقشة الجوانب التدريبية والقانونية التي من شأنها تطوير العمل والخطط المستقبلية، وهذا المؤتمر هو الثاني الذي يجمع بين جهاز مكافحة الإرهاب وأجهزة أمن أقليم كردستان".

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