تحرير المرأة إقتصاديا بين الواقع والإعلام - هاجر محمد أحمد

2022/05/09 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاجر_محمد_أحمد كتبت/هاجرمحمد أحمدموسىلاجدال بإن قضية العنف ضد المرأة من ابرز الظواهر الاجتماعية الخطرة التي تهدد المجتمع، وهي من القضايا التى تشكل ظاهرة خطيرة في المجتمعات العربية والمصرية تحديدا لإن العنف الواقع على المرأة ناتج عن محاولة المجتمع حرمانها من حقوقها الإنسانية مثل حق العمل وهو حق من حقوق الإنسان ومن أهم الحقوق الإقتصادية التى نص عليها العهد الدولي لحقوق الإنسان ويعد الحق في العمل أساسا لإعمال ......





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