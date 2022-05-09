"الكتلة الشيعية هي الأكبر".. التنسيقي يدلي بتصريح حاد رغم مكوكية الاجتماعات: ننتظر مفاجآت

2022/05/09 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد أكد الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، أن المبادرات مستمرة لحل الخلاف السياسي لكن رغم كل مايطرح إلى الآن فأن الصورة غير واضحة.وقال القيادي في الإطار، عائد الهلالي، لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك تصريحات صدرت مؤخرا من قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني بينت انهم يريدون تشكيل الحكومة لمن يستطيع تشكيلها من البيت الشيعي فسوف نكون معه". وأوضح الهلالي، أن "هذه المعلومات ان كانت صحيحة فهذا تطور مهم لكن مع هذا لا زال الإطار متمسكا بمبدأ الكتلة الاكبر (الكتلة الشيعية) وعليه فأن الأبواب مفتوحة من الجميع وممكن ان يكون التوجه صوب حكومة توافقية تجمع جميع المكونات والاطراف السياسية وهذا مايطمح اليه الاطار التنسيقي".وأضاف: "اننا ننتظر ماستفرزه الأيام المقبلة من مفاجئات بالمشهد السياسي فقد تكون المرحلة المقبلة هي الفيصل بحل الخلاف والانطلاق نحو تشكيل الحكومة"، مؤكدا أن "المبادرات مستمرة لحل الخلاف السياسي لكن رغم كل مايطرح إلى الآن فأن الصورة غير واضحة".

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