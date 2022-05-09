شرطة بغداد تطيح بمتهم بالارهاب

2022/05/09 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- امناعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة فوج طوارىء الرابع في شرطة بغداد، اليوم الاثنينن، عن القاء القبض على متهم بالارهاب.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءا على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارىء بغداد الرابع التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود احد المتهمين والمطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ضمن قاطع المسؤولية وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة امر الفوج المذكور وضرورة القاء القبض على المتهم".

واضاف انه "تم نصب كمين محكم والقاء القبض على المتهم واصطحابه الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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