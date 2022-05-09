2022/05/09 | 19:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، توجيهين خلال لقائه وفداً من أهالي سنجار ضم عدداً من وجهاء القضاء وشيوخ العشائر فيه.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، فقد وجّه الكاظمي "الجهات المعنية بالإسراع في إتمام إجراءات تأسيس صندوق إعمار سنجار".

كذلك وجّه الكاظمي بـ"إدراج تعيين عدد من أبناء القضاء في سلك الأجهزة الأمنية ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بالإسراع في إتمام إجراءات تأسيس صندوق إعمار سنجار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بالإسراع في إتمام إجراءات تأسيس صندوق إعمار سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).