السعودية.. التعرف على هوية شاب سعودي

2022/05/09 | 19:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة السعودية في المغرب التعرف على هوية شاب سعودي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عبر الشبكات الاجتماعية في الساعات الأخيرة.

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