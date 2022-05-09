2022/05/09 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الاثنين، بحملة عاجلة لإكساء وتأهيل الطرق الخارجية، وطرق الموت، للحد من تكرار الحوادث المرورية المأساوية.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب الاول، إن "الزاملي استقبل بمكتبه نازلين محمد، وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، بحضور النائب الثاني شاخوان عبدالله، لبحث المشاريع التي تخص قطاع الاسكان والاعمار في البلد، وسبل معالجة موضوعة تكرار الحوادث المرورية المأساوية".

وطالب الزاملي، جميع الجهات الحكومية المعنية سيما وزارة الاعمار بـ"ضرورة المباشرة باطلاق حملة عاجلة لاكساء وتوسعة وتأهيل شاملة لطرق الموت والخارجية برمتها، للحد من تكرار الحوادث المرورية المأساوية التي تصاعدت في الاونة الاخيرة والتي أودت بحياة الكثير من المواطنين الابرياء، واعطاء الاولوية للمشاريع الخدمية التي تمس حياة الناس بصورة مباشرة، والتي تنفذها الوزارة في قطاعات البلديات والسكن والماء والمجاري وتأهيل الطرق السريعة والجسور وانشاء المدارس".

ودعا الزاملي الى "ضرورة استغلال الاراضي الشاسعة والصحراوية لبناء مجمعات سكنية عمودية لتخفيف أزمة السكن، ومنح دور أكبر للشركات الوطنية الرابحة في تنفيذ كل المشاريع الاستراتيجية والعمرانية - الخدمية التي ذكرت انفاً".

وأبدى النائب الأول، "حرص مجلس النواب على زيادة التخصيصات المالية الكافية للوزارة في موازنة العام الجاري، ومراقبة التنفيذ بما يسهم في الاسراع في استكمال انشاء كل المشاريع المتلكئة ذات الصلة سيما المتعلقة منها بإكساء الطرق الخارجية وتأثيثها بالعلامات وإشارات الدلالة والتفاصيل اللازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يوجه دعوة لتخفيف أزمة السكن) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يوجه دعوة لتخفيف أزمة السكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).