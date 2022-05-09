جست سيكيورتي: الجيش الامريكي يضع اليات تعجيزية للابلاغ عن الاصابات المدنية

2022/05/09 | 19:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكد تقرير لموقع جست سيكيورتي الامريكي التابع لمجلس الامن القومي انه ونتيجة لتزايد عدد الاصابات بين صفوف المدنيين نتيجة للعمليات العسكرية للجيش في مناطق الشرق الاوسط وافريقيا وتصاعد الانتقادات المتعلقة بحقوق الانسان انشأت القيادة الامريكية مؤخرًا بوابة إلكترونية يمكن للناس من خلالها إبلاغ القيادة مباشرة بادعاءات الضرر بالمدنيين.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة […]

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