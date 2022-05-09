ماكرون يحذر من

2022/05/09 | 19:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، من ستراسبورغ، أنه في سبيل إنهاء الحرب التي يشنها الجيش الروسي في أوكرانيا، يجب بناء السلام دون "إذلال" روسيا.

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