عدسة (واع) توثق مناسيب المياه في نهر دجلة

2022/05/09 | 19:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع / تصوير: حسين الونانوثقت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع) ، مناسيب المياه في نهر دجلة والتي أكدت وزارة الموارد المائية أنها لم تصل لمرحلة الجفاف، وأن كميات ما يتدفق نحو بغداد يصل إلى 400 م3 في الثانية وهي كافية لتجنب الهدر واستثمار تدفقات المياه من دول المصب في دعم الخزين الاستراتيجي للصيف المقبل.

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