بذكرى اغتيال الوزني.. تظاهرة في كربلاء تطالب بكشف الجناة

2022/05/09 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاءنظم العشرات من الناشطين المدنيين، اليوم الاثنين، تظاهرة في كربلاء بذكرى اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني، مطالبين بالكشف عن الجناة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "العشرات من الناشطين المدنيين من أهالي كربلاء وباقي المحافظات نظموا تظاهرة موحدة في كربلاء بذكرى اغتيال الناشط إيهاب الوزني".

وأضاف ان "المتظاهرين طالبو بالكشف عن الجناة وقتلة المتظاهرين في عموم البلاد".

وبين الناشط عمار الغزالي من كربلاء لـ(بغداد اليوم)، ان "التظاهرة جاءت لتجديد المطالب بمحاسبة الميليشات والاحزاب المتنفذة والمتهمة بقتل الوزني ورفاقه".

بدوره يقول الناشط ليث هادي احد منظمي هذه التظاهرة "نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بأخذ دوراً اكبر لملاحقة هؤلاء المتهمين وتجريمهم دولياً" .

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