القبض على متهمين بينهم امرأة قتلوا شخصا بنزاع عشائري بميسان

2022/05/09 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسان افاد مصدر امني في ميسان، اليوم الاثنين، بالقبض على متهمين اثنين بينهم امرأة متورطين بقتل شخص خلال نزاع عشائري.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "شجارا عشائريا نشب في ناحية نهر سعد بمحافظة ميسان حول قطعة ارض زراعية تطورت الى استخدام السلاح".

وأضاف ان "الشجار اسفر عن مقتل شخص"، مشيرا الى ان "الشرطة طوقت مكان الحادث والقت القبض على اثنين من الجناة المتورطين بقتله بينهم امرأة".

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