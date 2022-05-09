لحظة استهداف الجيش الأوكراني مواقع عسكرية روسية بمدافع الهاوتزر

2022/05/09 | 20:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو لحظة قصف القوات الأوكرانية مواقع الجيش الروسي حول مدينة خاركيف.ويظهر المقطع عددًا من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع وهي تطلق نيرانها نحو الأهداف الروسية.

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