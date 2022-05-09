صادقون: الحلبوسي ونائبيه أحرقوا خمسة أشهر من عمر البرلمان التشريعي

2022/05/09 | 20:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..حملت حركة صادقون النيابية، الاثنين، رئاسة البرلمان المتمثلة بمحمد الحلبوسي ونائبيه أحرق 5 اشهر من عمر البرلمان التشريعي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال النائب عن الحركة سهيلة السلطاني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إنه “إلى الان رئاسة مجلس النواب لم تحدد جلسة برلمانية جديدة على […]

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