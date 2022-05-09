2022/05/09 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن اعتقال "إرهابي" قام بنحر شرطي في الدجيل بمحافظة صلاح الدين قبل عمليات التحرير.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعلمية نوعية تميزت بالجرأة والمهنية العالية وبتخطيط واشراف قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات سامراء وبالتعاون مع استخبارات فوج مغاوير القيادة والسرية الثالثة للفوج واستخبارات الدجيل، اسفرت عن القاء القبض على ارهابي خطير قام بنحر شرطي في منطقة القره غول في الدجيل قبل عمليات التحرير وهرب بعدها الى احدى المحافظات الشمالية".

وأضافت أنه "نتيجة المتابعة المستمرة لتحركاته تاكدت معلومات لدى الاستخبارات العسكرية في سامراء بنية الارهابي العودة الى الدجيل فتم نصب كمين له من خلال سيطرة مفاجئة بمنطقة البو حميد في الدجيل والقبض عليه".

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