امرأه من بين القتلة.. مقتل شخص خلال مشاجرة مسلحة بسبب قطعة أرض زراعية في ميسان

2022/05/09 | 20:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل

شخص، خلال مشاجرة مسلحة نتيجة خلاف على

قطعة أرض زراعية في محافظة ميسان.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن

"مشاجرة حدثت حول قطعة ارض زراعية،

وتطورت إلى استخدام السلا

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