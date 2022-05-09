وزير الموارد المائية يطلع رئيس الجمهورية على خطط مواجهة

2022/05/09 | 20:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الإثنين، جملة من الحلول لمواجهة ازمة

الجفاف التي تضرب العراق نتيجة انحسار

مياه الأمطار للموسم الحالي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إن "

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