خلال استقباله قيادات للشرطة.. الكاظمي يوجه بإجراءات

2022/05/09 | 20:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام

للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم

الإثنين، اجتماعاً للمجلس الوزاري

للأمن الوطني بحضور قادة شرطة محافظات

الوسط والجنوب، ورئيس هيئة الإشراف

القضائي.

وجرت خلال الا

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