2022/05/09 | 20:25 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فيما هبطت أسعار عقود الخام الأمريكي 5.85 دولاراً للبرميل الواحد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام برنت يهبط بنحو 5 دولارات للبرميل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام برنت يهبط بنحو 5 دولارات للبرميل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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