خام برنت يهبط بنحو 5 دولارات للبرميل

2022/05/09 | 20:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما هبطت أسعار عقود الخام الأمريكي 5.85 دولاراً للبرميل الواحد.

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