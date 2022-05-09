2022/05/09 | 20:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التخطيط تعلن إنطلاق الأعمال التجريبية للمسح الإقتصادي والإجتماعي بست محافظات » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 20:27

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