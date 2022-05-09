2022/05/09 | 20:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانسداد يتراجع.. امتداد و"الجيل" من السليمانية يطلقان اشارة المفاوضات مع التحالف الثلاثي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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