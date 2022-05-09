2022/05/09 | 20:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vdmm6ESlciw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديو رائج لضابط يتوعد جندي عراقي ويهدده "أذبك ورة الشمس") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيديو رائج لضابط يتوعد جندي عراقي ويهدده "أذبك ورة الشمس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).