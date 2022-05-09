الغبار يثار بهذا اليوم.. تحذير من السفر في العراق

2022/05/09 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع المنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الثلاثاء، موجة غبار جديدة ستجتاح العراق.

وقال عطية، عبر "الفيسبوك": "هناك نشاط بالرياح السطحية يومي الثلاثاء والخميس، وغبار مثار يوم الثلاثاء في وسط البلاد".وأضاف: "وتزداد كثافة الغبار يوم الخميس في وسط وجنوب البلاد بسبب نشاط بالرياح السطحية الشمالية الغربية"، محذرا بالقول: " لايفضل السفر يوم الخميس".

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