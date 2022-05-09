2022/05/09 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من محافظ بابل بشأن انتشار الكوليرا بين السجناء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من محافظ بابل بشأن انتشار الكوليرا بين السجناء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من محافظ بابل بشأن انتشار الكوليرا بين السجناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).