"القابضة" الإماراتية تعلن عقد شراكة استثمارية مع اليونان

2022/05/09 | 20:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "القابضة"، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، توقيع اتفاقية شراكة استثمارية مع بنك التنمية الهيليني، وهو بنك التنمية الوطني اليوناني، ومع بنك التنمية الهيليني للاستثمارات، وهو الصندوق السيادي للتمويلات الاستثمارية في اليونان.

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