2022/05/09 | 20:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت شركة ميتا، المالكة لموقع فيسبوك، الاثنين، أول متجر لها على الأرض فعليا، وبالتحديد في مدينة فعلي لها - في مدينة بورلينغيم، بمنطقة خليج سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

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