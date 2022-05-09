2022/05/09 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قمتا التيسير لمعالجة التعسير – فؤاد مطر ربما من محاسن المناسبات الإنقاذية للأوضاع المرتبكة التي تعيشها دول كبرى وصغرى على حد سواء، أن هنالك في “الأجندة” الدولية وكذلك في “الأجندة” العربية قمتيْن هما دون سائر القمم المسبوق إنعقادها بالغتيْ الأهمية: القمة العربية الدورية التي من سوء حظ المعوِّلين عليها أن مضيفها الجزائري دفع بها من […]

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