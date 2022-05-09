2022/05/09 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم العالمي لحرية الصحافة – حمزة رشيد العراق في المركز الأول عربياً والـ 9 عالمياً لأسوأ الدول التي يعيش فيها الصحافيون أوضاعاً “سيئة جداً”، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، والتي نشرت تصنيفها الجديد لحرية الصحافة في العالم وفقاً لمؤشر حرية الصحافة العالمي، المنظمة استندت في تصنيفها إلى 5 عوامل أساسية هي: السياق السياسي لكل دولة، […]

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