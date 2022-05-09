2022/05/09 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان العراق لا غبار عليه ..واليوم أصبح كل الغبار عليه – غزاي درع الطائي كان العراق لا غبار عليه، وأصبح اليوم كل الغبار عليه، غبار بعد غبار، وغبار فوق غبار، كان العراق: رافدين يجريان خيراويسقيان الأرض عبر أنهر فرعية وقنوات ري منتظمة، وأرضا خصبة، وحقولا خضرا وبساتينَ عامرة تنتشر على مد البصر، كان العراق […]

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