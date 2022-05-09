عضو بالديمقراطي: توجهات إنقاذ وطن تحظى بتأييد نصف النواب المستقلين

2022/05/09 | 21:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون، اليوم الاثنين، استعداد الحزب للاجتماع مع جميع الأطراف الكردية بما فيها الاتحاد الوطني لإنهاء أزمة تسمية رئيس الجمهورية، فيما توقع حصول تحالف إنقاذ الوطن على تأييد نصف النواب المستقلين لتوجهاته بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.وقال السعدون للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اجتماع اليوم لقيادات تحالف إنقاذ وطن الممثلة للتيار الصدري والحزب الديمقراطي وتحالف السيادة في أربيل، أكد دعمه لمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بدعوة النواب المستقلين لتشكيل الحكومة والانفتاح نحو الداعمين لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية".وأضاف، أن "السيد الصدر منح الإطار التنسيقي 40 يوماً لتشكيل الحكومة ولم يستطع ذلك، وتحالف انقاذ الوطن سيتواصل مع النواب المستقلين بهدف تطبيق المبادرة".وعبر عن اعتقاده بحصول تحالف انقاذ الوطن على تأييد نصف النواب المستقلين لتوجهاته"، مشيراً إلى أن "عدداً من المستقلين انضموا للتحالف الثلاثي لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي لم تعقد والتفاهمات موجودة مع المستقلين".وأكد أنه "يوم أمس كان هناك اجتماع لقيادة الديمقراطي وأكد أنه مستعد للقاء جميع الأطراف الكردية بما فيها الاتحاد الوطني لإنهاء أزمة تسمية رئيس الجمهورية باعتباره حقاً للمكون الكردي ولأن هذه التسمية ستمهد لتسمية المكلف برئاسة الوزراء".وأكد تحالف إنقاذ الوطن، اليوم الإثنين، انفتاحه على القوى السياسية التي تؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية واستمرار حواراته مع المستقلين.وذكر التحالف في بيان، عقب اجتماعه المنعقد في أربيل، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تحالف انقاذ الوطن منفتح على القوى السياسية التي تؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية"، لافتاً إلى أن "التحالف اتفق على أن يأخذ مجلس النواب دوره في تشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين، وكذلك ممارسة دوره الرقابي".وأضاف البيان، أن "التحالف مستمر في حواراته مع المستقلين بعد المبادرة التي أطلقها".

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