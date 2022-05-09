غيوم تتلبّد في سماء العلاقات الروسية الإسرائيلية - نهاد ابو غوش

2022/05/09 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش بعد تصريحات لافروف: غيوم ثقيلة في سماء العلاقات الروسية الإسرائيليةنهاد أبو غوش مع استطالة الحرب الروسية على أوكرانيا، ونتائجها القاسية على الأرض، لم يعد الموقف الإسرائيلي الرمادي والمتردد، مقنعا لأي من طرفي الحرب الرئيسيين، ولا لحلفائهما وبخاصة للحلف الدولي الواسع الذي تقوده الولايات المتحدة ضد روسيا، حيث تواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حشد مزيد من الحلفاء، وتستعد لفرض سلسلة جديدة من ......





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