الكاظمي يوجه بإجراء تغييرات كبيرة في المناصب الأمنية الرفيعة

2022/05/09 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

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القائد العام للقوات المسلحة وجه خلال الاجتماع الامني اليوم بإجراء تغييرات كبيرة في المناصب الامنية من قادة الفرق والالوية والافواج ومدراء الشرطة وامري القواطع وضباط الاستخبارات على ان يكون التدرج الوظيفي والكفاءة الاساس الوحيد لتكليف الضباط بالمناصب، بسبب عدد من الاخفاقات في عملهم

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