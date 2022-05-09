التصحر يجمر القلوب.. (بغداد اليوم) تنقل مناشدة تخص أرواح مواطنين من أبي صيدا للحكومة (فيديو)

2022/05/09 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

وصلت الى (بغداد اليوم) استغاثة عاجلة من اهالي ناحية ابي صيدا شمال شرق ديالى بسبب تنامي موجة العطش وتوقف مشروع الاسالة المركزي وذلك بسبب انحسار غير مسبوق لمياه نهر خريسان.

كما وجه الأهالي رسائل استغاثة عاجلة للحكومة المركزية والمحلية وزارة الموارد المائية لانقاذ الموقف قبل تفاقمه.

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