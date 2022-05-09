نيمار يعود إلى مدينة برشلونة

2022/05/09 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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عاد نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان مجددا إلى مدينة برشلونة.

وذكرت شبكة "راديو مونت كارلو"، أن نيمار استغل إجازة سريعة للاعبي باريس لمدة يومين بعد التعادل مع تروا 2-2 مساء الأحد في الدوري، في السفر إلى كتالونيا.

ونشر نيمار صورة له عبر إنستجرام، وهو يستجم أمام البحر، ليواصل عادته في زيارة كتالونيا في إجازاته الخاصة.

ولفتت الشبكة الفرنسية إلى أن نيمار سيغيب عن صفوف بي إس جي في مباراته القادمة ضد مونبلييه في الجولة 37 من الدوري الفرنسي بسبب الإيقاف لتراكم البطولات.

واعتاد اللاعب البرازيلي على قضاء إجازاته في برشلونة، حيث لعب لصفوف الفريق الكتالوني 4 مواسم قبل رحيله في صيف 2017.

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