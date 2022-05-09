النفط يتراجع 5%

2022/05/09 | 21:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة خمسة في المئة، الاثنين، جراء تدابير الإغلاق التي اتّخذتها السلطات الصينية وارتفاع معدلات التضخم، بحسب المستثمرين.

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