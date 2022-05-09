2022/05/09 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف من أجل الشعب يشترط حكومة تخلو من مزدوّجي الجنسية والأحزاب إنقاذ وطن يتمسّك بمبادرة الصدر والمستقلّون يتحيّنون الفرصة لفك الإنسداد بغداد – قصي منذر اربيل – فريد حسن ينتظر تحالف انقاذ وطن والاطار التنسيقي ، موقف النواب المستقلين من مبادرتي فك الانسداد خلال جلسة البرلمان ،المقرر عقدها غدا الاربعاء التي قد تشهد انعطافة في […]

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