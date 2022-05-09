2022/05/09 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يتعهّد بتعيين أبناء سنجار في الأجهزة الأمنية البارزاني: تهديدات داعش تتطلّب دعماً دولياً بغداد – اربيل – الزمان تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتعيين عدد من ابناء قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى في الاجهزة الامنية من اجل تثبيت الاستقرار وتدعيم النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي استقبل ،بحضور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتعهّد بتعيين أبناء سنجار في الأجهزة الأمنية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتعهّد بتعيين أبناء سنجار في الأجهزة الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).