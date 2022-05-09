2022/05/09 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء: داعش يضم لصفوفه مجاميع من غير المطلوبين زيدان يناقش ملفات تخص المصريين في المحاكم المحلية بغداد – ندى شوكت ناقش رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، مع السفير المصري لدى بغداد وليد محمد إسماعيل،ملفات التعاون بين البلدين في المجالات القضائية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيدان استقبل في مكتبه ، اسماعيل وجرى بحث […]

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