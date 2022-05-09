الاستخبارات العسكرية تحبط عملية 'إرهابية' في بغداد

2022/05/09 | 21:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احبطت الاستخبارات العسكرية، عملية "إرهابية" في العاصمة بغداد.

وقال الخبير الامني فاضل ابو رغيف في تغريدة على "تويتر"، إن "الاستخبارات العسكرية بذراعها الاستخباراي والميداني فوج الاستطلاع العميق، تتمكن من احباط عملية ارهابية، حيث إلقي القبض على مُستطلعٍ يعمل بصفةِ أمني بما يسمى ولاية نينوى".

وأضاف أنه "كان يروم تنفيذ عمليات ارهابية بالكاظمية ومناطق اخرى من بغداد".

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