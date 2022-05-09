التخطيط تعلن انطلاق الأعمال التجريبية للمسح الاقتصادي والاجتماعي بست محافظات

2022/05/09 | 21:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، انطلاق الأعمال الميدانية التجريبية للمسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة العراقية في ست محافظات.

وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد كاظم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أعمال المسح التجريبي الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق بدأت اليوم في ست محافظات وهي (بغداد، الانبار، نينوى، المثنى، البصرة، اربيل )"، مبينا أن "هذا المسح يعدّ من المسوح المهمة وجار العمل على توفير جميع احتياجاته لتنفيذه".

وأضاف، أن "هذه التجربة جاءت للوقوف على المشكلات والتحديات التي ربما سيُواجهها المسح أثناء تنفيذه عند انطلاقه فعليا في شهر تموز المقبل"، مشيرا الى أن "التجربة تشمل زيارات للأسر وطرح الاسئلة المتعلقة باستمارات المسح فضلا عن جمع البيانات والمؤشرات الخاصة به".

من جانبه، قال المدير العام للدائرة الفنية في الجهاز المركزي للإحصاء قصي عبد الفتاح رؤوف بحسب البيان: "باشرنا اليوم بالتجربة النهائية التي تسبق المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق، الذي جرى تنفيذه في مدينة الصدر ببغداد"، لافتا الى أن "هذه التجربة تمكننا من معرفة نقاط القوة والضعف لتنفيذ المسح".

وتابع أن "هذا المسح سيستمر لمدة اربعة عشر شهرا، نتمكن من خلاله من احتساب خط الفقر للاسرة والوقوف على بؤر الفقر في العراق"، موضحا أن "المسح الفعلي سيشمل جميع محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان".

وأكد أن "المسح سيوفر مؤشرات اقتصادية واجتماعية للاسرة في الاقضية والنواحي في المحافظات، إضافة إلى مؤشرات الدخل والإنفاق والعمالة لاحتساب مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد للوقوف على فجوات الخدمات الأساسية في المحافظات".

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