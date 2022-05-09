ميسان.. القبض على اثنين من مثيري نزاع عشائري تسبب بقتل مواطن

2022/05/09 | 22:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واعأعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على اثنين من مثيري نزاع عشائري مسلح، أدى إلى مقتل أحد المواطنين في منطقة نهر سعد التابعة لقضاء علي الغربي شمال المحافظة.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد ورود أخبار بوجود نزاع عشائري تم تشكيل قوة من قسم شرطة علي الغربي وفوج طوارئ ميسان الخامس وشعبة مكافحة الإجرام بالاشتراك مع الأجهزة الاستخبارية ضمن القاطع".وأضاف، "بعد تنفيذ عملية مداهمة وتفتيش لأماكن تواجد الجناة، تم القبض على متّهمين اثنين من مفتعلي النزاع والذي وقع بسبب خلافات حول أرض زراعية".

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