2022/05/09 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قرارا وجه فيه منح قدم لمدة 6 أشهر للموظفين ممن عملوا كموظفي اقتراع في انتخابات تشرين.

وجاء في وثيقة رسمية:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. قرار هام يخص ممن عملوا كموظفي اقتراع بانتخابات تشرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. قرار هام يخص ممن عملوا كموظفي اقتراع بانتخابات تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).